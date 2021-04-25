На сайті БелАЕС з'явилося повідомлення про небезпеку вибуху

Напередодні річниці вибуху на Чорнобильській АЕС на сайті білоруської атомної електростанції з'явилося повідомлення про ймовірну трагедію. Автори зазначили, що Європа має вимагати закриття АЕС, бо вона несе небезпеку.

Наразі сайт недоступний, на ньому проводять технічні роботи. Міністерство енергетики Білорусі вже заявило: сайт "поклали" хакери.

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"Трагедія на Білоруській АЕС": що відомо

Повідомлення про нібито жахливу трагедію, яка може статися на атомній електростанції, розмістили на головній сторінці сайту БелАЕС.

Починалося воно з того, що працівники білоруської АЕС дуже ризикують, розміщуючи такий текст на головній сторінці підприємства. Втім, зазначали: це єдиний спосіб перервати мовчання.

Протягом всього будівництва, на об'єкті відбувалися аварії і поломки, зазначили автори. Деякі з них потрапляли в ЗМІ, але більшість керівництву вдавалося приховувати.

Небезпека на БелАЕС:

Перший блок був запущений наспіх під величезним тиском з боку керівництва країни. На той момент він не був готовий до запуску.

Досі системи не налаштовані до кінця, що викликає постійні неполадки обладнання.

Ремонтні роботи відбуваються в небезпечних умовах.

Зрештою там зазначили: Білоруська АЕС – це не бомба сповільненої дії, а міна, на яку вже наступили. Тому її необхідно найближчим часом закрити.

Це повідомлення – крик про допомогу. Ми благаємо все світове співтовариство чинити тиск на Лукашенка і зажадати негайного закриття станції за підтримки зарубіжних фахівців, щоб зробити це найбезпечніше,

– йшлося у повідомленні.

Повідомлення з сайту вже видалили, але у кеші гугла воно все ще збереглося.

Тим часом Міністерство енергетики Білорусі вже заявило, що це був злам хакерами. Наразі сайт недоступний, над його відновленням працюють.

Повідомлення на сайті БелАЕС з'явилося 25 квітня – у переддень трагедії на Чорнобильській АЕС в Україні.



Коротко про Чорнобильську трагедію / Інфографіка 24 каналу

