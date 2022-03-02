"Сбербанк" Росії оголосив про вихід з європейського ринку

Російський "Сбербанк" оголосив про вихід з ринку Європи. Це – найбільший банк держави-агресорки.

Економіка Росії продовжує відчувати наслідки вторгнення країни на українські землі. Відчутно страждає й банківський сектор, інформує 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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"Сбербанк" Росії йде з європейського ринку

Російський "Сбербанк" повідомив про те, що йде з європейського ринку.

У найбільшій кредитній установі держави-агресорки зазначили, що дочірні структури банку в Європі зіткнулися з аномальним відпливом грошей та загрозою безпеці співробітників.

Через розпорядження центрального банку Росії "Сбербанк" не зможе здійснити постачання ліквідності в європейські дочірні банки,

– заявили в банку.

Однак там запевнили, що дочірні структури установи мають високий рівень капіталу і якість активів, вклади клієнтів застраховані відповідно до місцевого законодавства.

Нагадаємо, 1 березня санкції проти "Сбербанку" запровадила Велика Британія.

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