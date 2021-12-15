"Сбербанк" вимагає від киянки погасити борг її покійного батька та заплатити мільйон рублів

Російський "Сбербанк" вирішив "нагадати" родині чоловіка, який помер 3 роки тому, про кредит, який потрібно погасити. Тепер доньку померлого змушують виплатити мільйон рублів, тобто 370 тисяч гривень.

За словами жінки, після смерті її батька, нотаріус зробила запит до банків. Однак про наявність кредитів її не повідомили. Однак якщо б "Сбербанк" звернувся ще 3 роки тому, то борг був би на чверть меншим.

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В діях банку порушення закону не бачать

Про кредит жінка дізналася випадково – друг сім'ї навідався до будинку її батька в Підмосков'ї. Там він у поштовій скриньці знайшов лист з вимогою від жінки погасити борги батька. Вона була здивованою цією звісткою.

Загалом у її покійного батька були 3 кредити, які разом з відсотками тепер становлять 1 мільйон рублів. Однак, якщо б жінка дізналася про кредит після отримання спадщини, то довелося б сплачувати 763 тисячі рублів, з яких 334 тисячі покрила б страховка. Тобто сума була б значно меншою.

Однак адвокат сім'ї переконаний, що у діях банку немає порушень. Однак згідно з нормами етики, про кредит потрібно було повідомити одразу й за місцем проживання спадкоємиці – доньки покійного.

У нашому випадку повідомлення були, але вони надавалися за місцем розташування нерухомого майна померлого — тобто до Підмосков'я. А у спадковій справі, яка у банку була, чітко сказано, що місцем проживання спадкоємиці є Київ. Вони повинні були повідомити її туди. А тут повідомлення прямували до місця, де ніхто не живе,

– пояснив юрист.

У "Сбербанку" кажуть, що вивчають цю ситуацію, а жінка планує звернутися до суду з вимогою перерахувати суму кредиту та встановити її в такому розмірі, яким він був на момент смерті її батька.