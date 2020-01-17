Сбитие самолета МАУ в Тегеране: почему нельзя исключать версию о стороннем вмешательстве

Неспешно, но все же Иран делает правильные шаги в правильном направлении в расследовании дела об авиакатастрофе украинского авиалайнера рейса PS752.

В данном случае я имею ввиду переход от признания своей вины в катастрофе, к рассмотрению версии о внешнем вмешательстве в саму работу ЗРК.

Напомню, что о возможном вмешательстве в работу иранской ЗРК некой "третьей стороны" я говорил еще до того как Тегеран признал свою ответственность за трагедию. И руководствовался я не столько некими эфемерными и иллюзорными умозаключениями, а вполне логической цепочкой действий расчета ЗРК, непосредственно оператора и принципами интеграции комплекса в общую радарную сеть, исключающую случайную ошибку.

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Теперь же версия вмешательства в работу ЗРК озвучивается уже на официальном уровне. В частности, заместитель начальника генштаба ИРИ Али Абдаллахи заявил следующее: "Мы изучаем версию возможного внешнего воздействия на нашу систему ПВО".

Напомню, что на этой неделе через англоязычный российский информационный ретранслятор Sputnik стал распространяться нарратив о том, что в работу иранского ЗРК могло быть внешнее вмешательство со стороны США. Данный информационный наброс вписывался в общую канву того комплекса фейков и ложных версий, которые российская пропаганда распространяла на протяжении всего этого времени, с параллельной дискредитацией как США, так и Ирана.