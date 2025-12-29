Великий успіх, – військовий оглядач зауважив цікаву деталь у знищенні спецпідрозділу ГРУ РФ

26 грудня на окупованій росіянами частині Донеччини українські Сили безпілотних систем вдарили по спецпризначенцях ГРУ Росії. Внаслідок цієї атаки противник зазнав втрати в кількості 120 осіб. Сьогодні бригади ГРУ вже не на тому рівні, який був до війни, однак ці бійці є якісною легкою піхотною.

Про це в етері 24 Каналу зазначив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, підкресливши, що важливо звернути увагу на заявлену чималу кількість втрат внаслідок такого удару.

БпЛА доводять свою ефективність

Понад 120 бійців 14-ї бригади спецпризначення ГРУ були ліквідовані під час атаки СБС в населеному пункті Бердянське в Донецькій області. Внаслідок проведеної розвідувально-ударної операції по командному пункту та місцях дислокації особового складу противника загинула 51 особа, ще 74 отримали поранення, є також зниклі безвісти.

Ми бачили відео влучання безпілотних літальних апаратів. Тобто, це не були балістичні чи крилаті ракети. Це дуже цікаво, бо досягти таких великих втрат, не уразивши зненацька дуже потужними засобами – вкрай складне завдання. Якщо цифри підтвердяться, то це великий успіх,

– наголосив Шарп.

Тим більше, з його слів, коли мовиться про дистанційний удар. Військовий оглядач зауважив на якісній роботі української розвідки, якій стало відомо про місце розташування російських спецпризначенців, та ефективності зброї, яку використали для атаки Сили безпілотних систем України.

