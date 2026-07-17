СБС продовжують нищити флот ворога: який "улов" за останню добу

Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Що відомо про уражені цілі?

Операція "Молочка" триває вже 12 діб. За цей час було уражено 159 суден, які є складовою російського тіньового флоту.

Лише 17 липня безпілотні системи уразили ще 12 суден у Чорному морі. Серед них дев'ять суховантажів, один танкер, один танкер-газовоз та один буксир.

Місця, де було уражено судна / Фото "Мадяр"

З 6 по 17 липня під час операції під удари потрапили:

117 суден в Азовському морі;

42 судна у Чорному морі.

Ціль: невиліковний параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій. Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн,

– пише "Мадяр.

Важливо! Для відстежування кількості успішних операцій також існує окреме онлайн-табло СБС.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ 16 липня уразили ще 11 суден російського так званого "тіньового флоту" в акваторіях Чорного та Азовського морів. За словами "Мадяра", серед уражених суден – п'ять нафтових танкерів, один танкер-газовоз, три суховантажі та два буксири.

Удари по танкерах, буксирах та інших суднах ускладнюють постачання пального до тимчасово окупованого Криму, тоді як альтернативні логістичні маршрути також перебувають під вогневим контролем українських сил.

"Мадяр" наголосив, що Україна цілеспрямовано руйнує російську логістику, аби максимально ускладнити забезпечення окупаційного угруповання на півострові. За його словами, українські військові завдають ударів по шляхах постачання пального, боєприпасів, техніки та особового складу, а атаки на судна, які забезпечують ці перевезення, триватимуть і надалі.

"Ми не чіпаємо Кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай у****** через нього. От всі ті мільйони нехай через той місток п******, б***, без зупинки у свою Росію, – підсумував Бровді.