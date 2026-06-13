СБС вдарили по полігону "Восточний", де проводять підготовку російські військові

Українські безпілотники атакували полігон "Восточний" у Новопетрівці, де російські військові готували особовий склад. Під удар потрапило місце дислокації одразу трьох підрозділів армії противника.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

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Хто перебував на полігоні?

Безпілотники СБС завдали серії ударів по полігону "Восточний" у Новопетрівці Запорізької області. Там перебували окупанти з 40-ї окремої бригади морської піхоти з Камчатки, 1461-го полку 36-ї армії та 1466-го полку 5-ї армії.

Усі вищезгадані підрозділи воюють проти українців на Гуляйпільському відтинку, у ТОТ Запорізької області,

– ідеться у повідомленні.

40-га бригада морської піхоти протягом понад року брала участь у штурмах Вугледара. Водночас 1461-й полк сформований переважно з військових із Бурятії, а 1466-й полк комплектується новобранцями х Приморського краю.

Удар по Полігону у Новопетрівці: дивіться відео

Яких втрат СБС завдають Росії?

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що за рік роботи СБС уразили російські цілі на мільярди доларів. Українські безпілотники вже здатні діставати об'єкти, які раніше вважалися недосяжними для звичайного озброєння.

До речі, через нещодавні удари БпЛА російське командування угрупування "Восток" заборонило перевозити військові вантажі так званою трасою Р-280 "Новоросія" на ділянці Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь – Сімферополь.