Укр Рус
24 Канал Новини України Україна атакувала 2 пускові бази "Шахедів" у Брянській та Курській областях і ще низку цілей
4 квітня, 11:11
3
Оновлено - 11:46, 4 квітня

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Україна атакувала пускові бази "Шахедів" у Брянській та Курській областях, знищивши також радіолокаційну станцію ЗРК С-400 у Феодосії.
  • Було уражено різноманітні військові об'єкти, включаючи ЗРК "Тор", паливну цистерну та логістичні хаби на окупованих територіях України.

СБС атакували 2 хаби ударних безпілотників "Шахед" у Курській і Брянській областях. Також знищили РЛС з комплексу ЗРК С-400 в Феодосії, ЗРК "Тор" та ще велику кількість військових об'єктів.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".

Які російські об'єкти атакували?

Зазначається, що птахи 9 бату "Кайрос" окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" знищили багатофункціональну РЛС зі складу ЗРК С-400 "Тріумф", здатну виявляти гіперзвукові цілі за 600 кілометрів. 

Ця радіолокаційна станція, на розгортання якої витрачають усього 5 хвилин, автоматично супроводжує до 100 цілей одночасно та наводить до 72 ракет. Птахи 1 ОЦ СБС водночас завдали удару по ЗРК "Тор". 

Комплекс був розташований в районі Зачатівки Донецької області. Також під ударом опинилася зенітна установка ЗУ-23-2 у населеному пункті Лозівський у Луганській області, вона призначена для боротьби з БпЛА.

Ба більше, українським силам вдалося знищити цистерну з паливом у районі населеного пункту Новосімейкіне, розташованого у Луганській області. Зокрема, серед низки уражених військових об'єктів опинилися: 

  • логістичний хаб 5А у Новополтавці, на тимчасово окупованій території Запорізької області;
  • логістичний хаб 35А у Червоному Полі, на тимчасово окупованій території Донецької області;
  • тимчасовий пункт дислокації підрозділів 3А у населених пунктах Шульгинка та Біловодськ на тимчасово окупованій території Луганської області;
  • командно-спостережний пункт та пункти зосередження живої сили російських 36-ї окремої мотострілецької бригади, 143-го мотострілецького полку, 160-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії у Голубицькому та Великій Новосілці (Донецька область), Самійлівці (Запорізька область), Біловодську та Шульгинці (Луганська область);
  • склади матеріально-технічного забезпечення та з пально-мастильними матеріалами.

Сумісно з іншими підрозділами глибинного ураження СОУ вночі проти 4 квітня відпрацьовано два хаби та пункти передполітної підготовки БпЛА "Шахед" у Навлі (Брянської області) та на аеродромі Халино (Курської області), 
– ідеться у повідомленні.

Яких втрат завдають противнику?

  • Нагадаємо, нещодавно на Запорізькому напрямку українські військові знищили рідкісний комплекс радіоелектронної боротьби "Палантін", вартість якого оцінюється приблизно у 20 мільйонів доларів.

  • Ще раніше безпілотники СБС та розвідки знищили 4 дрони "Оріон", літак АН-72П і РЛС "Меч" в окупованому Криму. Ударів завдали FP-2 українського виробництва з бойовою частиною до 100 кілограмів.