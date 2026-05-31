Сили оборони України розгромили склади росіян у глибокому тилу Донеччини

ЗСУ провели успішну операцію на тимчасово окупованій території Донецької області. Сили безпілотних систем знищили військову інфраструктуру окупантів.

Про це повідомили в 413 окремому полку СБС "Рейд".

Як ЗСУ знищували ворога на Донеччині?

Оператори БпЛА успішно ліквідували росіян у Донецькій області. Внаслідок ударів українських військових Росія втратила:

склад матеріально-технічного забезпечення в районі населених пунктів Бугас та Новоселівка;

склад МТЗ 51 армії в районі населеного пункту Докучаєвськ;

склади МТЗ та пункт тимчасової дислокації 2 батальйону 155 бригади 55 дивізії морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії в районі населеного пункту Сигнальне.

Українські військові знищують ворога на Донеччині

Також у результаті ударів по логістичних об'єктах ворога були знищені важливі транспортні вузли, де накопичувалися сили та ресурси для наступальних дій окупантів.

Що ще відомо про успішні операції ЗСУ?

Уночі 30 травня Сили безпілотних систем атакували полігон та військовий табір російської армії. Загалом бійці завдали 21 успішний удар. Наразі уточнюється, скільки точно загарбників могла втратити російська армія. За попередніми наведеними даними, лише на полігоні могли ліквідувати щонайменше дев'ять окупантів, ще дев'ять – поранені, а 13 – зникли безвісти.

Сили безпілотних систем ЗСУ успішно встановили вогневий контроль над головними під'їздами до тимчасово окупованого Дебальцевого в Донецькій області. Бійцям також вдалося вивести з ладу шляхопровід на напрямку Дебальцеве – Алчевськ. Окупанти використовували цю транспортну артерію для перекидання особового складу, техніки та забезпечення окупантів.

У ніч проти 30 травня Сили безпілотних систем завдали серії ударів по об'єктах російської інфраструктури в глибокому тилу. Під атакою опинилися нафтобази в Таганрозі та Феодосії, а також танкер так званого тіньового флоту.