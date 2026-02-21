Найпотужніший РСЗВ ворога палає: дрони СБС на Запоріжжі уразили "Смерч"
- Сили безпілотних систем знищили російську РСЗВ "Торнадо-С" у Запорізькій області, яка може вражати цілі на відстані до 120 км.
- Операція відбулася 21 лютого і була проведена "Птахами 1" спільно з КЦ middle strike СБС на тимчасово окупованій території.
Сили безпілотних систем знищили в Запорізькій області РСЗВ "Торнадо-С" – одну з найпотужніших реактивних систем ворога. Ця російська система може вражати цілі на відстані до 120 кілометрів.
Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.
Що відомо про успішну операцію українських пташок?
У суботу, 21 лютого, "Птахи 1" окремого центру Сил безпілотних систем у координації з КЦ middle strike СБС здійснили успішне ураження РЗСВ ворога – "Торнадо-С" чи "Смерч". Система перебувала на бойовій позиції на тимчасово окупованій території Запорізької області.
За словами "Мадяра", це найпотужніша РСЗВ в лінійці російських реактивних систем залпового вогню - "Град" (калібр 122 міліметрів), "Ураган" (220 міліметрів), "Смерч" (300 міліметрів).
Модернізована система "Смерч" використовує широкий спектр реактивних снарядів і здатна завдавати ударів на відстані до 120 кілометрів. Саме ці установки завдавали значних руйнувань мирним населеним пунктам, зокрема Харкову, Запоріжжю, Сумам, Херсону та Нікополю.
Який втрат ворог зазнав нещодавно?
За останню добу Сили оборони ліквідували 1 010 ворожих солдатів та збили один гелікоптер. Крім того, Росія втратила 2 РСЗВ, 1 танк, 3 бойових броньованих машини та 42 артилерійські системи.
За добу 20 лютого українськими підрозділами було знищено три російські системи ППО "Тор". Вони базувались на тимчасово окупованій території Запорізької області. Загальна вартість цих установок оцінюється у близько 75 мільйонів доларів.
Оператори СБС на Донецькому напрямку знищили російський ракетний комплекс "Оса". Саме він прикривав підрозділи та важливі об'єкти противника від авіації, ракет та БпЛА.