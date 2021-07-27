СБУ прийшла на головне київське сміттєзвалище: розслідують екоцид

Співробітники Служби безпеки України навідалися на головне київське сміттєзвалище, адже підозрюють, що на полігоні здійснюють екоцид. Натомість у компанії, яка обслуговує полігон, заявили, що саме дії СБУ створюють загрозу роботі сміттєзвалища.

Загалом 27 липня на полігон твердих побутових відходів № 5 навідалися 30 співробітників СБУ.

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Чому СБУ навідалася на сміттєзвалище

Слідчі СБУ почали розслідування за статтею 441 Кримінального кодексу України про екоцид. До нього, за попередніми даними, призвели дії службових осіб "Київспецтрансу". З чим саме пов'язані такі звинувачення наразі невідомо.

Позиція "Київспецтрансу"

У "Київспецтрансі" відкинули усі звинувачення та поскаржилися, що саме через діяльність СБУ полігон № 5 не може функціонувати у штатному режимі.

Очевидно, що невивезення побутових відходів з-під житлових будинків на полігон в умовах відсутності альтернативних місць для видалення відходів, створить реальну, а не надуману санітарно-епідемічну загрозу для здоров'я громадян,

– мовиться у повідомленні.

У компанії нагадали, що полігон № 5 є об'єктом критичної інфраструктури, який забезпечує санітарну очистку не лише Києва, але й:

Обухова,

Українки,

населених пунктів Обухівського району Київської області.

Також у "Київспецтрансі" попередили про можливі порушення графіку вивезення побутових відходів від житлових будинків столиці та передмістя.

У компанії додали, що готові надали усю необхідну інформацію, яка це підтвердить у штатному режимі, а не створюючи побутові проблеми для міста.