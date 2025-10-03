Про це пише політолог Олексій Курпас, передає 24 Канал.

Що відомо про це?

Експерт вважає, що під час планування ударів по енергетичних об'єктах ворог шукає слабкі місця у нашому захисті.

І тут один з методів – знайти "кротів", які стануть навідниками. Однак, на щастя, СБУ таких "кротів" вчасно знешкоджує,

– підкреслює Курпас.

Політолог пригадав випадок, коли Служба безпеки нещодавно викрила "крота" ФСБ в одній із провідних енергокомпаній України.

Якби зрадника вчасно не затримали, то знеструмленою могла залишитись не тільки столиця. Шкода від такого крота вимірялась би у сотнях мільйонів доларів. Тепер же зрадник "заїде" на довічне. Саме завдяки підлеглим Малюка, які викривають кротів-навідників, наші міста мають електрику,

– вважає експерт.

Він також розповів. що попередження росіянам надійшло від президента.

"Нещодавно він сказав журналістам, що погрожуючи блекаутом Києву, в кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві. Маючи постійні удари від дронів СБУ по НПЗ та кілометрові черги за бензином, я б, на місці росіян, до цих слів прислухався. Дрони Служби показали, що на території РФ для них зараз немає недосяжних цілей. Тому перед підлеглими Малюка сьогодні стоїть подвійне завдання. Атакувати об'єкти ворога на його території та ловити кротів-навідників на своїй. І в обох випадках СБУ діє на випередження, знаходячись на крок попереду росіян", – резюмує Курпас.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ викрила "крота" ФСБ в одній із енергокомпаній України. "Кріт" мав "злити" координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз своєї компанії. Йдеться про технологічні сховища спеціалізованих даних, які забезпечують безперебійне функціонування енергетичної системи всієї України.