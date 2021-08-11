Вимагали гроші: СБУ на Кіровоградщині виявила у місцевих депутатів арсенал зброї

Служба безпеки України на Кіровоградщині виявила у місцевих депутатів арсенал незареєстрованої вогнепальної зброї. Вони займалися вимаганням грошей.

Правоохоронці вилучили пістолети з бойовими набоями та пристроєм для безшумної стрільби. Наразі СБУ перевіряє інформацію щодо ймовірності використання зброї для розхитування ситуації в регіоні напередодні Дня Незалежності України.

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Що відомо про депутатів

Серед організаторів протиправної діяльності – керівник обласного осередку однієї з політсил. За даними "Української правди", мовиться про членів про членів ВО "Свобода".

Правоохоронці викрили незаконне зберігання зброї під час розслідування кримінального провадження щодо причетності викритих депутатів до системної корупції.

Як діяли учасники схеми

Місцеві депутати налагодили корупційний механізм одержання грошей від громадян, зокрема від підприємців. Вони вимагали 60 тисяч доларів від керівника комерційної структури у сфері енергетики. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За таку суму учасники схеми обіцяли підприємцю допомогти у закритті провадження та уникнути кримінальної відповідальності.



У депутатів виявили арсенал зброї / Фото пресслужби СБУ

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Правоохоронці вже затримали 2 зловмисників після передачі всієї суми хабаря. Наразі розв'язують питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Наразі у справі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Також перевіряють причетність посадовців регіональних підрозділів фіскальної та податкової служб до протиправної діяльності. Засоби ураження, які вилучили правоохоронці, відправили на експертизу.