СБУ ліквідувала агентів Кремля, що здійснювали кібератаки та диверсії проти України

Служба безпеки України ліквідувала ворожі агентурні мережі, що здійснювали кібератаки та інформаційні диверсії проти нашої держави.

Зазначається, що масштабні спецоперації з викриття агентів Кремля відбулись у низці регіонів України. 24 канал передає деталі.

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Житомирська область

Викрито ботоферму спецслужб Росії. Цей "інкубатор" з десятків тисяч фейкових акаунтів здійснював кібератаки на державні інформаційні ресурси та системи об'єктів критичної інфраструктури України.

Київ

Затримано так званого "експерта з енергетичних питань", який співпрацював з російським інформаційним агентством "Россия сегодня". Поширював кремлівську пропаганду, отримуючи мільйонні гонорари з Росії.

Кіровоградська область

Затримано працівника одного з місцевих судів. Посадовець у соціальних мережах закликав до захоплення державної влади в Україні та виправдовував агресії Росії.

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Черкащина

Викрито двох колаборантів, які поширювали дезінформацію про ситуації на фронті. Також зрадники виправдовували бомбардування Росією українських міст.

До слова, за всіма фактами злочинів тривають комплексні заходи, щоб встановити всіх учасників агресії проти України, повідомили в СБУ.

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