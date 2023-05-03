СБУ ліквідувала один з центрів російських ботів, що активізувався перед контрнаступом, – експерт

Останніми тижнями Росія активізувала роботу своїх "ботоферм" в Україні, в тому числі й з українськими IP-адресами. Однак СБУ вдається масово виявити їх та ліквідувати.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Він пов'язує цей процес із неефективністю російської пропаганди.

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"СБУ останніми днями повідомляє про нову навалу ботів зі сходу. Тільки за останній час Кібердепартамент СБУ викрив 9 ботоферм. Йде мова про фейкові "українські" акаунти у фейсбуці, інстаграмі та твітері з охопленням майже 200 тисяч. Кожен з ботів активно задіяний у коментуванні поточних подій. Однак СБУ влаштувала "пекельні борошна" російській ботофермі, бо кібердепартамент Служби зміг швидше за росіян провести модернізацію і тепер переграє їх у кібервійні", – вважає політолог.

Голобуцький акцентує, що росіяни активно використовують українські IP-адреси.

Для цього працюють спеціальні проксі-центри, за допомогою яких росіяни можуть видавати себе за користувачів українського мобільного інтернету. Один з подібних центрів був виявлений і ліквідований СБУ у Полтаві. Тисячі бот-акаунтів на певний час залишились без прикриття,

– пише експерт.

На думку політолога, у Кремлі зрозуміли, що пряма російська пропаганда вже не діє, тому активно використовують внутрішню українську повістку.

"Боти сіють зневіру перед контрнаступом, якого "чомусь нема, а коли буде, то буде не такий". Тотально критикують владу, як цивільну, так і військову з начебто ще більш проукраїнських позицій. Тим більше, що частина українських політиків, для яких війна вже закінчилась, регулярно підкидають теми для "внутрішніх срачів". "Повістка" внутрішньоукраїнської зради – один з найбільш важливих фронтів "російської армії ботів", – резюмує експерт.