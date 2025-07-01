Нейтралізація російського впливу: СБУ та ОГП проводять обшуки у детективів НАБУ, – джерела

У понеділок, 21 червня, СБУ та ОГП проводять обшуки у різних регіонах України. Метою є нейтралізація російського впливу на НАБУ.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу.

Дивіться також "Інтеграл" смерті: Білорусь виготовляє мікросхеми для російських ракет – документи

Що відомо про обшуки у детективів НАБУ?

Як повідомляють джерела, детективам Національного антикорупційного бюро інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів НАБУ. Так, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича. Інший же – зрадив Україну та вів незаконну підприємницьку діяльність з Росією. Його вже затримали.

Обшуки і затримання у детективів НАБУ / фото джерел

Оперативно про останні новини України та світу читайте у нашому телеграм-каналі.

Як у НАБУ реагують на обшуки?

У НАБУ підтвердили, що 21 липня у їх співробітників працівниками СБУ та Офісу генпрокурора проводять слідчі дії. У Бюро зазначили, що вони відбуваються без ухвал суду.

"Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі – згодом", – вказали там.

У НАБУ проводять обшуки: дивіться відео

Зауважимо, кілька тижнів тому ДБР провело обшуки у голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна та вручило йому підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Він і його адвокати вважають справу політично мотивованою. Шабунін також стверджує, що обшуки відбулися без ухвали суду.