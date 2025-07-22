СБУ та ОГП викрили нові факти витоку інформації з обмеженим доступом в НАБУ

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрила нові факти витоку конфіденційної інформації з Національного антикорупційного бюро. Під час обшуків у помешканні, яке належить родині народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, правоохоронці виявили документи з обмеженим доступом та анкети детективів Бюро.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс генерального прокурора України.

Дивіться також У ЄС та G7 "серйозно занепокоєні" через слідчі дії щодо НАБУ

Який витік інформації з НАБУ знайшла СБУ?

За даними СБУ, серед знайденого були документи негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень, котрі розслідує антикорупційне Бюро, а також десятки особових анкет кандидатів у детективи НАБУ.

Частина документів містила відомості про чинних і колишніх співробітників, зокрема, про Руслана Магамедрасулова – керівника одного з міжрегіональних управлінь НАБУ. Слідство встановило, що він має зв’язки з представниками російських спецслужб і сприяв бізнес-діяльності свого батька з Росією. Також серед матеріалів була анкета колишнього детектива Тимура Аршавіна, який у 2024 році нелегально залишив Україну та не повертався.

Федору Христенку, який з початком повномасштабної війни втік за кордон, вже повідомлено про підозру у державній зраді за змовою осіб під час воєнного стану та зловживанні впливом. За інформацією слідства, він був завербований ФСБ ще за часів президентства Віктора Януковича.

Христенко був зв’язковим загиблого від вибуху у Москві колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський) та має тісні контакти з резидентом ФСБ і "смотрящим" за "ДНР" Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакіївський),

– повідомили в СБУ.