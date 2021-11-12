СБУ оприлюднила допит керівника "Ізоляції" ката Куликовського

Пресслужба СБУ оприлюднила відео допиту ексбойовика Дениса Куликовського. Він очолював незаконну в'язницю окупантів "Ізоляція".

Керівник донецької катівні зізнався, що на території "Ізоляції" утримували ув'язнених. Окрім того, там зберігали зброю та військову техніку.

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Моторошні деталі з катівні "Ізоляція"

Свою діяльність Куликовський схарактеризував як "інспектор охорони". Зокрема, кат розповів, що "стежив за безпекою" до грудня 2014 року.

А згодом його призначили керівником "Ізоляції".

Моя роль була "витягати" правдиві, скажімо так, свідчення,

– заявив кат.

За словами Куликовського, надалі на кожному допиті були присутні співробітники ФСБ. Окрім того, на допити нелюди приводили лікаря: щоб відкачувати ув'язнених після катувань.

Куликовський заявив, що ув'язнених, які не співпрацювали з окупантами, катували. Згодом людей відводили у камери, де не було санітарних кутків. Замість походу до вбиральні давали пляшки.

Іноді бранців змушували цілу добу стояти. У цей час ув'язненим не дозволяли давати їжу та воду.

Куликовський розповів, що керував "Ізоляцією" до липня 2015 року. Тоді через його вину загинув п'яний охоронець катівні. Куликовський втратив "посаду". Водночас він залишився в "Ізоляції" до 2018 року й увесь цей час продовжував катувати бранців.

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