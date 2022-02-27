СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників

Служба безпеки України заволоділа секретними документами російських військових, яких українські захисники розбомбили під Гостомелем.

Завдяки цьому вдалося отримали поіменні дані на російських загарбників. А крім цього – секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор.

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Загарбники будуть покарані

Ця інформація дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога. Ба більше, документи стануть доказовою базою для суду. "Вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів і всі з них, хто залишаться в живих – обов'язково будуть покарані", – наголосили у СБУ.

Серед документів:

бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;

схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок;

умовні знаки противника, зокрема – д ешифрування команд управління.

Показали секретні документи російських окупантів / Фото СБУ

Раніше у СБУ наголосили, що плани Володимира Путіна – провалився. Адже українські військові впевнено захищають наші землі від російських окупантів.

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