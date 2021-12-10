СБУ опублікувала документи, які викривають репресії СРСР у Криму

СБУ розсекретила архівні документи, які викривають злочини радянської влади у Криму. Тепер матеріали є у вільному доступі.

В електронному доступі є копії 30 справ

Документи містять інформацію про репресованих та фотографії. Про розсекречені архіви працівники Служби безпеки України та Галузевого державного архіву розповіли на презентації.

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Наразі визначили перелік із 106 архівних справ, що висвітлюють репресії радянських органів державної безпеки у Криму. З них оприлюднили електронні копії 30 справ.

Матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією і тимчасової закритості кримських архівів. Зокрема про ініційовані з Москви масштабні репресії, що чинилися комуністичним тоталітарним режимом на Кримському півострові,

– розповіли в СБУ.

Які документи можна буде переглянути онлайн

Акти про виконання смертних вироків органів ВНК – ОДПУ за 1920 – 1922 та 1928 – 1934 роки;

акти про виконання рішень судів у Криму за 1920 – 1941 роки;

протоколи засідань Кримських колегій Всеросійської надзвичайної комісії та президії Державного політичного управління у Сімферополі, Севастополі та Феодосії за 1921 – 1922 роки;

частину протоколів засідань трійки УНКВС Кримської АРСР за 1937 рік.

З архівними документами можна ознайомитися на офіційному вебпорталі Укрдержархіву у спеціальній рубриці "Документи Криму". Читайте – за посиланням.

Упродовж 2022 року Архів СБУ планує поповнити колекцію протоколами засідань трійки УНКВС Кримської АРСР та актами про виконання смертних вироків у Криму впродовж 1937 – 1938 років.

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Повний текст публікації Служби безпеки України в телеграмі:

СБУ розсекретила та опублікувала документи, що викривають репресії СРСР у Криму

"Оприлюднені матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією і тимчасової закритості Кримських архівів. Зокрема про ініційовані з Москви масштабні репресії, що чинилися комуністичним тоталітарним режимом на Кримському півострові", – зауважили представники Галузевого державного архіву СБУ на презентації ініціативи.

З архівними документами можна ознайомитися на офіційному вебпорталі Укрдержархіву у спеціальній рубриці "Документи Криму".

Серед документів, які відтепер можна буде переглянути онлайн:

акти про виконання смертних вироків органів ВНК – ОДПУ за 1920 – 1922 та 1928 – 1934 роки та судових органів на території Криму за 1920 – 1941 роки;

протоколи засідань Кримських колегій Всеросійської надзвичайної комісії та президії Державного політичного управління у містах Сімферополь, Севастополь та Феодосія за 1921 1922 роки;

частину протоколів засідань трійки УНКВС Кримської АРСР за 1937 рік.