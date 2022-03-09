СБУ отримала всі дані пересувань і заплановані точки наступу загарбників
Джерело:СБУ
Українські воїни розбомбили танкову групу окупанта та її повітряне прикриття, яке складалося з винищувачів Су-30. Таким чином до СБУ потрапив секретний GPS-навігатор окупантів.
Служба безпеки України повідомила про те, що їм вдалось отримати доступ до пристроїв, де були усі дані пересувань і "заплановані точки" наступу загарбників.
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Навігатор належав "елітному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, який намагався атакувати Миколаїв з боку Костянтинівки,
– йдеться у повідомленні СБУ.
Таким чином, українська спецслужба отримала доступ до планів російських окупантів, що дозволить діяти на випередження і ще ефективніше знищувати ворога.
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Щобільше, українські військові збили російські Су-30, які прикривали загарбницький наступ з повітря.
Ці "путінські аси" успішно пройшли Сирію і безкарно бомбили там місцеве населення. Втім, перший же виліт в Україну виявився останнім для них,
– повідомили у СБУ.
Тепер на полонених чекають довгі розмови зі слідчими і контррозвідниками СБУ, які встановлюють всіх причетних до війни. Кожен ворог буде покараний.
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