СБУ під час навчань знешкодила "терористів", які захопили літак: вражаючі фото та відео
Джерело:СБУ
СБУ провела навчання на базі міжнародного аеропорту "Антонов" у Київській області. Спецпризначенці знешкоджували умовних "терористів", які захопили літак із пасажирами.
Тренування пройшло в умовах максимально наближених до реальних. У заходах брали участь підрозділи Служби безпеки, поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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За легендою, умовні "терористи" захопили заручників у літаку та вимагали його приземлення. При цьому, їх "спільники" захопили диспетчерську вежу в аеропорту та висунули умови звільнення "потерпілих",
– зазначили в СБУ.
Після відпрацювання встановленого алгоритму дій, керівники оперативного штабу схвалили рішення про здійснення силової фази. У ході реалізації якої спецслужбовці:
- знешкодили "зловмисників";
- звільнили "заручників".
Метою проведення тренувань стало вдосконалення міжвідомчої взаємодії у сфері запобігання та нейтралізації терористичних загроз, зокрема на стратегічно важливих об'єктах.
СБУ провела антитерористичні навчання в аеропорту / Фото Служби безпеки
СБУ провела антитерористичні навчання в аеропорту: дивіться відео