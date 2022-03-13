У СБУ показали відео з обстріляної окупантами Святогірської лаври

Пізно ввечері 13 березня ракетно-бомбова авіація російських збройних сил обстріляла Святогірську лавру на Донеччині.

Жахливі кадри руйнувань оприлюднили у Службі безпеки України.

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Найбільших пошкоджень зазнало приміщення, де знайшли прихисток біженці. На превеликий жаль, є поранені.

Країна, яка всюди розповідає про свій особливий православний шлях, скидає бомби і ракети на одну з головних християнських святинь України! Ніколи цього не забудемо,

– підкреслили у СБУ.

Українські силовики порадили окупантам вже зараз думати про те, що вони скажуть, коли опиняться перед Богом на суді.

"Думайте вже зараз, що говорити Всевишньому, бо наші захисники зроблять усе, аби пришвидшити вашу зустріч з ним", – мовиться у повідомленні.

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