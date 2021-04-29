СБУ попереджає про ймовірність російських диверсій на свята

Напередодні Великодніх і травневих свят Служба безпеки України закликала громадян бути особливо пильними у питаннях власної та громадської безпеки.

Спецслужбовці наголошують, що у цей період щороку посилюються російська пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, а також зростає вірогідність диверсій, якими намагаються дестабілізувати ситуацію в нашій країні.

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СБУ, як завжди, системно протидіє цим проявам. Зокрема, у більшості регіонів Служба протягом квітня провела низку антитерористичних навчань, відпрацювалися дії із захисту стратегічно важливих об’єктів і державних кордонів, – йдеться у повідомленні.

Водночас у СБУ повідомили про розуміння, що у такий період необхідні пильність і свідоме ставлення до безпеки з боку кожного громадянина.

Працюватиме цілодобова гаряча лінія

Саме тому нагадали про цілодобову гарячу лінію, на яку потрібно телефонувати у випадку, якщо громадяни:

мають інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;

помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

побачили підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів;

виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях.

Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.