Затримуючи "агентів в рясах", СБУ поповнює обмінний фонд, – експерт про вирок священнику УПЦ МП

Спецоперацією проти священників-колаборантів з УПЦ МП СБУ не тільки знешкоджує небезпечних агентів, але й активно поповнює обмінний фонд.

Такою думкою поділився у соцмережах політолог Олексій Голобуцький.

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Священника УПЦ МП визнали винним у колабораційній діяльності

Ще один любитель "русского міра" з УПЦ МП отримав 7 років тюрми за матеріалами СБУ. Черговий піп-агітатор за "расиюшку" та "душеспасительный референдум" працював в Лимані Донецької області. Тепер або буде рахувати дні на нарах, або стане обмінним фондом. Ми витягнемо своїх, а він поїде цілувати в одне місце Пригожина і його зеків,

– пише Голобуцький.

На думку Голобуцького, керівництво УПЦ МП нагадує "отца Федора" – героя роману "Дванадцять стільців".

Шансів знайти коштовності немає, вони сидять на горі з ковбасою під назвою "русский мир" і чекають приїзду санітарів з написом "СБУ" на халатах. І ясно, що ковбаса ця тухла, а свічковий заводик вже не буде приносити такого прибутку, як раніше. Та й інші отці Фєдори з сусідніх приходів або в санкційному списку, або отримали підозри, або вже на нарах, – іронізує експерт.

"Справ проти священників-колаборантів та реальних судових вироків буде все більше – спецслужба активізувала цей напрям після приходу Малюка", – резюмує Голобуцький.

Що відомо про священника-зрадника

раніше, суд за матеріалами СБУ засудив на 7 років священника-колаборанта з міста Лиман на Донеччині.

Відповідно до інформації Opendatabot, керівником парафії Ікони Божої Матері "Казанська" є Микола Зірка. Регіональні ЗМІ повідомляли, що його затримали наприкінці вересня, йому було повідомлено підозру у проведенні псевдореферендуму.

Священник в час окупації виконував обов'язки селищного голови.