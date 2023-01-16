Брав участь у бойових діях на Донбасі: СБУ взялася за депутата держдуми Журавльова

СБУ розпочала кримінальне провадження щодо депутата російської держдуми Олексія Журавльова. Він брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті.

Як виявилось, Журавльов регулярно приїжджав до тимчасово окупованої частини Донецької області після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. У підсумку депутату повідомили про підозру.

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Що відомо про депутата держдуми Журавльова

На окупованій Донеччині Журавльов увійшов до складу російського угруповання бойовиків"интернациональная бригада "Пятнашка". Так, він інспектував тимчасово захоплені населені пункти та виступав одним із головних "ньюзмейкерів" Кремля, включаючись в ефіри пропагандистських телеканалів з фронту.

Крім цього, Журавльов розгорнув широку агітаційну кампанію на підтримку збройної агресії Росії проти України. Під час пропагандистських заходів він публічно закликав до активізації так званої "денацифікації" та знищення 2 мільйонів українців,

– зазначили в СБУ.

До того ж депутат агітував людей на захоплених територіях Донеччини вступати до окупаційних угруповань.

Що загрожує Журавльову

СБУ повідомила депутату про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за участь у голосуванні держдуми про визнання Кремлем незалежності самопроголошених квазіреспублік.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі.



Як виглядає Олексій Журавльов / фото СБУ

Пропагандистський матеріал Журавльова: дивіться відео

СБУ викрила ОМОНівців, які "полювали" на патріотів на Запоріжжі

Нещодавно стало відомо, що під час окупації Запорізької області 3 окупанти брали участь у викраденнях і катуванні мирних жителів. Один зі зловмисників – командир тактичної групи 22-ї окремої бригади оперативного призначення Росгвардії.

Так, окупанти викрадали людей та відвозили їх до катівень. Там з мирних жителів "вибивали" інформацію про місця перебування українських патріотів на території району. Інші двоє злочинців – співробітники ОМОН у Дагестані.

Наразі СБУ повідомила злочинцям про підозру.