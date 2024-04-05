Коригував удари: СБУ повідомила про підозру у держзраді "політексперту" з телеканалів Медведчука

Вдень, 5 квітня, стало відомо, що Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді "політексперту" з телеканалів Медведчука. Йдеться про Михайла Шпіра.

Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра. Повідомляється, що станом на зараз він переховується на тимчасово окупованій території Херсонщини.

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Один із головних рупорів Кремля

Михайло Шпір був постійним гостем на телеканалах зрадника України та кума російського диктатора Владіміра Путіна – Віктора Медведчука. Як зазначили, ще у 2022 році він втік до Москви під "надійне крило" Кремля.

За матеріалами СБУ в червні 2023 року він уже отримав заочний вирок за свої дії у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак наразі за нові задокументовані злочини йому загрожує суворіше покарання.

Зокрема, кіберфахівці СБУ виявили докази його співпраці з російськими спецслужбами.

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії Шпір став одним з основних рупорів Кремля, який публічно підтримав Путіна у війні проти України.

Після захоплення Херсона зрадника призначили так званим "заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій" у місцевій окупаційній адміністрації Росії. Встановлено, що саме він санкціонував підрив росіянами вежі українських операторів мобільного зв’язку та телерадіомовлення, коли вони тікали з правобережжя,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Ба більше, Шпір публічно закликав російський генштаб скоригувати ракетні удари по енергооб’єктах нашої держави, щоб повністю вивести їх з ладу.

За це командування російських військ влітку 2023 року нагородило свого поплічника медаллю учасника так званої "спеціальної воєнної операції".

У чому його звинувачують

Наразі слідчі СБУ повідомили Шпіру про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Йому висунули звинувачення за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, колабораційну діяльність та пропаганду війни.

Також йому повідомили про підозру за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Однак через те, що він переховується від правосуддя у Росії та на тимчасово окупованих територіях України, станом на зараз тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.