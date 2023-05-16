Справа на 100 мільярдів: СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Фуксу

Працівники Служби безпеки України повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу. Його викрили на масштабних фінансових махінаціях.

Махінації стосуються стратегічних підприємств нашої держави та систематичного ухилення від сплати податків.

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Які схеми провертав Фукс

За інформацією правоохоронців, з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 мільярдів гривень.

Холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. Зловмисники викуповували за смішні гроші "кредитні зобов’язання" цих об’єктів. Таким чином вони могли втручатися у їхню господарську діяльність.

Потім активи заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства.

Ділки отримували надприбутки

Фукс зі спільниками ретельно приховував джерела фінансування оборудок через складні фінансові махінації. Використовували понад 100 афілійованих комерційних структур. Таким чином ділки отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків

Лише одна з таких оборудок принесла державі збитків на майже 100 мільйонів гривень.

Правоохоронці зібрали докази та оголосили про підозру Фуксу й двом топменеджерам холдингу. Підозра стосується ухилення від сплати податків. Наклали арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми.