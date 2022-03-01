СБУ пояснила, як швидко і ефективно працювати з ботом, що допомагає шукати диверсантів

Служба безпеки України пояснила, як користуватись спеціальним ботом, що допомагає визначати диверсантів. Для цього вона оприлюднила детальну інструкцію.

Коротку та зрозумілу інструкцію СБУ оприлюднила у телеграмі 1 березня. Так люди менше потраплятимуть на фейкові сторінки та працюватимуть ефективніше.

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Як користуватися спеціальним ботом

Для початку клікніть з вашого смартфону чи ПК на цю адресу офіційного чат-боту @stop_russian_war_bot. У вас одразу відкриється сторінка чату.



Клікніть на адресу / Фото СБУ

Натисніть "start/почати" внизу діалогового вікна.



Тоді натисніть "старт" / Фото СБУ

Готово! Тепер ви маєте чат у своїх діалогах і вам вже не треба буде його шукати. Ви можете одразу повідомляти СБУ оперативну інформацію про пересування ворожих військ, диверсантів чи агентів.



Чат буде у ваших діалогах / Фото СБУ

Зверніть увагу, що СБУ просить надсилати інформацію про диверсантів структуровано:



1. Місто, область, час, геолокація (якщо можливо) виявлення підозрілої особи.

2. Кількість ворожих осіб та їхній тип.

3. Додаткова інформація про напрями руху, мету та цілі.

4. Особливі прикмети підозрілих осіб.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!