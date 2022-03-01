СБУ пояснила, як швидко і ефективно працювати з ботом, що допомагає шукати диверсантів
Джерело:телеграм СБУ
Служба безпеки України пояснила, як користуватись спеціальним ботом, що допомагає визначати диверсантів. Для цього вона оприлюднила детальну інструкцію.
Коротку та зрозумілу інструкцію СБУ оприлюднила у телеграмі 1 березня. Так люди менше потраплятимуть на фейкові сторінки та працюватимуть ефективніше.
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Як користуватися спеціальним ботом
Для початку клікніть з вашого смартфону чи ПК на цю адресу офіційного чат-боту @stop_russian_war_bot. У вас одразу відкриється сторінка чату.
Клікніть на адресу / Фото СБУ
Натисніть "start/почати" внизу діалогового вікна.
Тоді натисніть "старт" / Фото СБУ
Готово! Тепер ви маєте чат у своїх діалогах і вам вже не треба буде його шукати. Ви можете одразу повідомляти СБУ оперативну інформацію про пересування ворожих військ, диверсантів чи агентів.
Чат буде у ваших діалогах / Фото СБУ
Зверніть увагу, що СБУ просить надсилати інформацію про диверсантів структуровано:
1. Місто, область, час, геолокація (якщо можливо) виявлення підозрілої особи.
2. Кількість ворожих осіб та їхній тип.
3. Додаткова інформація про напрями руху, мету та цілі.
4. Особливі прикмети підозрілих осіб.