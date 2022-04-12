СБУ продовжує викривати зрадників і колаборантів по всій Україні

Служба безпеки України активно протидіє агентам Росії, які найчастіше збирають дані про ЗСУ і тероборону.

Впродовж останніх днів вдалося викрити зрадників та колаборантів у 4 областях. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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На Миколаївщині затримали місцевого, який надавав окупантам розвіддані про дислокацію підрозділів ЗСУ та коригував ракетні обстріли. Фіксував все на фото, а після цього Росія завдавала ударів по військових та мирному населенню. Після авіаударів зрадник мав відзвітуватись про кількість загиблих.

У Донецькій області затримали відразу трьох колаборантів. Їхнє завдання полягало у передачі російським окупантам інформації про позиції українських військ, зокрема на території Волноваського регіону, а також розташування блокпостів в області та переміщення військової техніки ЗСУ.

Викрили цілу мережу агентів РФ

У Луганській області співробітники СБУ ліквідували діяльність цілої мережі агентів Росії. Організатора та учасників затримали у Лисичанську. Вони збирали та передавали російському куратору дані про розташування ЗСУ, Нацгвардії, а також Держприкордонслужби. Окрім цього, їх цікавили наслідки ворожих обстрілів.

Жителя Запорізької області затримали спецпризначенці СБУ через коригування ворожої артилерії по позиціях Збройних Сил України. Також він збирав інформацію щодо розташування військової техніки.

В СБУ нагадали, що покаранням за державну зраду є довічне ув'язнення.

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