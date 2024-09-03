СБУ проведе додаткову перевірку Гладкого: на цей час його усунуть від виконання обов'язків

Начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого додатково перевірять у Службі безпеки. Про це пізно ввечері 3 вересня повідомили в Генштабі.

Нещодавнє призначення Гладкого в СБС викликало скандал. ЗМІ повідомили, що його дружина має російський паспорт. Вона проживає в окупованому Криму разом з донькою – спортсменкою, яка бере участь у змаганнях з плавання за Центральний спортивний клуб армії Росії.

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Сирський наказав додатково перевірити Гладкого

За результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони Головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил Безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого. На час перевірки він буде усунений від виконання службових обов'язків за посадою,

– сказано в повідомленні Генштабу.

Що відомо про Романа Гладкого

На жаль, російський паспорт у дружини та змагання дочки – це ще не все.

У 2018 році Гладкий був начальником штабу Військово-морських сил України, капітаном першого рангу. Але його звільнили у зв'язку з "виявленими недоліками в службовій діяльності за результатами перевірки МО України однієї з військових частин".

"Український мілітарний портал" із посиланням на власні джерела писав, що з Військово-Морських Сил ЗСУ Романа Гладкого "було звільнено через недоліки у службовій діяльності та зараховано у розпорядження міністра оборони України". Серед таких недоліків джерела "Українського мілітарного порталу" називали підозри у корупції та шпигунстві на користь Росії.

Окрім цього, у 2020 році Гладкий судився зі Службою безпеки України. Тоді скандальному військовому обмежили доступ до державної таємниці.

Утім, під час призначення Гладкого на посаду в Сили безпілотних систем СБУ нібито не мала зауважень.

На сьогоднішньому (2 вересня, – 24 Канал) засіданні комітету ставили питання про призначення Гладкого на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем, зокрема, чи проводилися перевірки щодо нього. Головнокомандувач відповів, що Гладкий досвідчений, пройшов навчання в Канаді, а до цього був начальником штабу командування Військово-морських сил. Він пройшов усі перевірки. З боку СБУ зауважень не було. Тому його вирішили призначити,

– розповів секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко.

Але згодом стало відомо, що СБУ не перевіряла Гладкого. Міністерство оборони не змогло надати довідку від СБУ про проходження перевірки Гладким.