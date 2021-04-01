Штурм і затримання злочинців: СБУ провела антитерористичні навчання на Луганщині – відео

Служба безпеки України у Луганській області провела антитерористичні навчання зі захисту інфраструктури. Правоохоронці влаштували штурм та затримали злочинців.

СБУ провела антитерористичні навчання

За легендою тренувань, "терористи" мали вчинити серію диверсій і терактів у регіоні. Щоб запобігти їм, штаб Антитерористичного центру спланував і провів спецоперацію.

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У результаті умовні злочинці були затримані, а наслідки їхньої підривної діяльності – нейтралізовані.

До навчаннях також залучили підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС, Нацполіції, Державної прикордонної служби та представники місцевих органів влади.