СБУ провела масштабні антитерористичні навчання у Чорному морі: фото та відео

Служба безпеки провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря. Заходи відбулися в умовах максимально наближених до реальних, зокрема в нічний час і у складних погодних умовах.
Метою тренувань стало вдосконалення взаємодії під час проведення антитерористичної операції на об’єктах підвищеної небезпеки та транспортної інфраструктури.
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За легендою навчань, декілька "диверсійних груп" намагалися здійснити теракти на території Одеського припортового заводу та морського порту "Південний",
– повідомили в СБУ.
Зазначається, що ще одна група озброєних "терористів" захопила вантажне судно. При цьому "зловмисники" взяли у "заручники" екіпаж судна і висунули вимоги.
Антитерористична операція на захопленому "терористами" судні проходила у кілька етапів:
- переговори;
- виявлення та локалізація зловмисників;
- звільнення заручників;
- ліквідація потенційних наслідків надзвичайних ситуацій.
Координаційна група ретельно проаналізувала всі складові спецоперації та відзначила ефективність залучених сил і засобів.
СБУ провела антитерористичні навчання у Чорному морі: дивіться відео