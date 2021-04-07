Фейкова міськрада у співпраці з Шарієм: СБУ проводить обшуки в Хмельницькому

Служба безпеки України проводить обшуки у фейкових "депутатів" незаконно створеної "Хмельницької міської ради". Відомо, що структура співпрацювала з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм.

Що відомо про фейкову "міськраду"

За даними слідства, діяльність псевдодепутатів координували російські спецслужби. Зокрема "чиновники" виконували їх завдання.

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Правоохоронці перевіряють інформацію про причетність підозрюваних до захоплення державної влади і повалення конституційного ладу.

Відомо, що зловмисники також створили так званий державний орган "Республіка Україна".

Під час обшуків поліцейські вилучили:

статути фейкових псевдоутворень;

печатки і бланки;

протоколи засідань;

розпорядження, посвідчення і листування самопроголошених органів;

агітаційні матеріали;

картки платіжних систем Росії;

комп'ютерну техніку;

засоби зв'язку;

а також інші матеріали, які долучать до матеріалів справи.



Правоохоронці провели обшуки у фейковій "міськраді" Хмельницька

Також відомо, що незаконна структура співпрацювала з блогером Шарієм. 16 лютого СБУ оголосила йому підозру у державній зраді.

Наразі триває досудове слідство через дії спрямовані на насильницьку зміну, чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.



Правоохоронці перевірять причетність підозрюваних до захоплення держвлади