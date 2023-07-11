СБУ проводить повну "денацифікацію" УПЦ МП, – експерт про затримання священника-нациста

СБУ провела повну "денацифікацію" УПЦ (МП), яку Росія десятки років використовувала для створення власної сітки агентів. Йдеться, зокрема, про виселення з Лаври проросійських сил та боротьбу з представниками церкви, що вихваляють лідерів держави агресорки.

Про це пише політолог Олександр Черненко. Він наголосив, що, окрім іншого, священники-колаборанти – гарний обмінний фонд.

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"Денацифікацію" в Україні проведено успішно. Єдине уточнення – денацифікацію провела СБУ. А денацифіковувати довелось представника УПЦ МП. Мова йде про клірика УПЦ МП з Черкащини, який публічно вихваляв Путіна і Кадирова, а вдома зберігав портрети Гітлера і форму СС,

– акцентує Черненко.

Експерт підкреслює, що виселення з Лаври проросійських сил – теж результат денацифікації УПЦ МП від СБУ.

"Українська святиня вперше в історії держави перестає бути осередком антидержавної пропаганди. Знаю, що багатьом хочеться по відношенню до УПЦ МП всього і зразу. Однак треба відмітити, що СБУ "ювелірно" працює в церковному середовищі. З одного боку нейтралізуючи реальних "агентів в рясах", з іншого – не даючи відбутися в країні міжконфесійним кривавим сутичкам, про що мріють в Росії", – вважає екснардеп.

Ще один важливий плюс "денацифікації" російської церкви: священники-колаборанти – гарний обмінний фонд. Україна вже вигідно міняла подібну категорію зрадників і витягала з полону наших воїнів,

– резюмує Черненко.

Нагадаємо раніше, СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП з Черкащини. Іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї "поновлення" радянського союзу та закликав до захоплення рашистами всієї території України.