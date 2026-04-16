СБУ та Сил безпілотних систем знищили ворожі ешелони з пальним під Луганськом

Ворожі війська активно накопичували вантажні ешелони з пальним на залізничних станціях поблизу Луганська. Ці ресурси російська армія хотіла використати для забезпечення військовох техніки. Втім, СБС та СБУ зірвали плани ворога.

Подробиці операції з ураження логістики противника розповіли в Службі безпеки України.

Що відомо про удар по російських ешелонах з пальним?

Операцію успішно здійснили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з побратимами 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ.

Розвідка встановила, що окупанти накопичили ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки, на залізничних станціях поблизу Луганська.

Після підтвердження ворожих цілей та передавання координат на ешелони полетіли дрони FP-2 компанії Fire Point.

Безпілотники завдали точних ударів по ворожих об'єктах: дивіться відео СБУ

Унаслідок атаки вдалося знищити цистерни з нафтопродуктами, а також суттєво пошкодити залізничну інфраструктуру, яку ворожа армія використовувала для постачання ресурсів на фронт.

СБУ з іншими підрозділами Сил оборони України продовжує послідовно позбавляти ворога ресурсів для ведення війни,

– підкреслили в СБУ.