СБУ спіймала росіянина, якого призвали до армії всього за місяць до війни: відеосвідчення

Про це на допиті в Службі безпеки України розповів росіянин, який здався в полон. Він заявив, що його призвали в армію лише місяць тому.

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За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим, – говорить окупант.

Він зізнається, що російська армія не могутня, а просто "довга". А чимало підрозділів – звичайний баласт.

За словами полоненого, їх військове завдання – відволікання. Каже, що вони йшли в бій, в якому їх обстрілювали, тоді як хтось більш підготовлений виконував своє завдання.

В СБУ зауважили, що тепер росіянин свідчить проти інших окупантів і допомагає довести справу до Гаазького трибуналу.

На порятунок з боку своєї країни не сподівається, бо "Росія навіть трупи солдат не забирає".