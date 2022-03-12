СБУ спіймала росіянина, якого призвали до армії всього за місяць до війни: відеосвідчення
Джерело:фейсбук СБУ
Президент країни-агресорки настільки сильно жадає захоплення України, що відправляє на війну навіть новобранців та "альтернативників". Важко уявити, з кого ще складається армія ворога.
Про це на допиті в Службі безпеки України розповів росіянин, який здався в полон. Він заявив, що його призвали в армію лише місяць тому.
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За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим,
– говорить окупант.
Він зізнається, що російська армія не могутня, а просто "довга". А чимало підрозділів – звичайний баласт.
За словами полоненого, їх військове завдання – відволікання. Каже, що вони йшли в бій, в якому їх обстрілювали, тоді як хтось більш підготовлений виконував своє завдання.
В СБУ зауважили, що тепер росіянин свідчить проти інших окупантів і допомагає довести справу до Гаазького трибуналу.
На порятунок з боку своєї країни не сподівається, бо "Росія навіть трупи солдат не забирає".
Росіянин, якого призвали до армії за місяць до війни: дивіться відео з допиту СБУ
Повний текст допису СБУ у Фейсбук: