СБУ спіймала росіянина, якого призвали до армії всього за місяць до війни: відеосвідчення

12 березня 2022 , 13:04
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Джерело:

фейсбук СБУ

Президент країни-агресорки настільки сильно жадає захоплення України, що відправляє на війну навіть новобранців та "альтернативників". Важко уявити, з кого ще складається армія ворога.

Про це на допиті в Службі безпеки України розповів росіянин, який здався в полон. Він заявив, що його призвали в армію лише місяць тому.

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За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим,
– говорить окупант.

Він зізнається, що російська армія не могутня, а просто "довга". А чимало підрозділів – звичайний баласт.

За словами полоненого, їх військове завдання – відволікання. Каже, що вони йшли в бій, в якому їх обстрілювали, тоді як хтось більш підготовлений виконував своє завдання.

В СБУ зауважили, що тепер росіянин свідчить проти інших окупантів і допомагає довести справу до Гаазького трибуналу.

На порятунок з боку своєї країни не сподівається, бо "Росія навіть трупи солдат не забирає".

Росіянин, якого призвали до армії за місяць до війни: дивіться відео з допиту СБУ


Повний текст допису СБУ у Фейсбук:

Через маніакальне бажання захопити Україну за три дні Путін кинув у бій навіть новобранців та "альтернативників" - призовників, які замість строкової служби відпрацьовують на суспільних роботах.
Про це на відео СБУ говорить черговий полонений, який всього місяць як призвався в армію.
"За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим", - говорить окупант.
Він сам зізнається, що російська армія не могутня, а просто “довга”. Причому багато підрозділів військ – звичайний баласт. "Наше військове завдання – відволікання. Фактично нас обстрілювали, поки хтось більш підготовлений виконував свою задачу'.
Тепер він свідчить проти інших загарбників і допомагає СБУ довести справу до Гаазького трибуналу.
На порятунок не сподівається, "бо РФ навіть трупи солдат не забирає".
Ось вона, "могутня'"путінська армія...
Україна обов'язково переможе!
Автор: Марта Касіянчук