СБУ ударами дронів зупинила виробництво на Алчевському меткомбінаті

СБУ та Сили безпілотних систем ЗСУ вдруге за місяць вгатили по Алчевському металургійному комбінату. Удар завдали за допомогою українських дронів FP-2 від Fire Point.

У результаті успішних уражень підприємство зупинило роботу. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Які наслідки ураження меткомбінату?

СБУ на Донеччині та Луганщині разом із 1-м окремим центром СБС ЗСУ вкотре вдарили по потужностях Алчевського меткомбінату. Зазначається, що це важливий об'єкт, який російська армія використовує з метою військового виробництва.

Цікаво! У СБУ пояснили, що вироби з підприємства постачають на російський "Уралвагонзавод". Там окупанти вже роблять військову техніку, зокрема танки Т-90М "Прорив" та гаубиці "Мста-С".

Бійці визначили розташування важливих виробничих потужностей об'єкта та вгатили по них дронами українського виробництва FP-2.

У СБУ уточнили, що успішні удари пошкодили доменні печі, ключові виробничі цехи, дистиляційні колони, газопроводи та електропідстанції підприємства.

Через завдані ушкодження комбінат зупинив роботу,

– уточнили в Службі безпеки.

