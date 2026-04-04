СБУ ударами дронів зупинила виробництво на Алчевському меткомбінаті
- СБУ та Сили безпілотних систем ЗСУ вдарили по Алчевському меткомбінату, зупинивши його роботу за допомогою дронів FP-2.
- Удари пошкодили доменні печі, виробничі цехи, газопроводи та електропідстанції, зупинивши постачання виробів на російський "Уралвагонзавод".
СБУ та Сили безпілотних систем ЗСУ вдруге за місяць вгатили по Алчевському металургійному комбінату. Удар завдали за допомогою українських дронів FP-2 від Fire Point.
У результаті успішних уражень підприємство зупинило роботу. Про це повідомили у Службі безпеки України.
Які наслідки ураження меткомбінату?
СБУ на Донеччині та Луганщині разом із 1-м окремим центром СБС ЗСУ вкотре вдарили по потужностях Алчевського меткомбінату. Зазначається, що це важливий об'єкт, який російська армія використовує з метою військового виробництва.
Цікаво! У СБУ пояснили, що вироби з підприємства постачають на російський "Уралвагонзавод". Там окупанти вже роблять військову техніку, зокрема танки Т-90М "Прорив" та гаубиці "Мста-С".
Бійці визначили розташування важливих виробничих потужностей об'єкта та вгатили по них дронами українського виробництва FP-2.
У СБУ уточнили, що успішні удари пошкодили доменні печі, ключові виробничі цехи, дистиляційні колони, газопроводи та електропідстанції підприємства.
Через завдані ушкодження комбінат зупинив роботу,
– уточнили в Службі безпеки.
Атака на меткомбінат на Луганщині: дивіться відео
Нещодавні удари по об'єктах росіян
Сили безпілотних систем ЗСУ проінформували про удари по базах запуску "Шахедів" у Брянській та Курській областях. Також у Феодосії бійці знищили радіолокаційну станцію комплексу С-400.
Під прицілом українських дронів були й зенітний ракетний комплекс "Тор", паливні цистерни та логістичні бази окупантів на ТОТ.
На Запоріжжі один з підрозділів Нацгвардії уразив російську систему РЕБ "Палатін". Її вартість сягає 20 мільйонів доларів.