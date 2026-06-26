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24 Канал Головні новини СБУ атакувала 3 російські судна у Керчі вартістю сотні мільйонів доларів
26 червня, 11:45
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Оновлено - 12:42, 26 червня

СБУ атакувала 3 російські судна у Керчі вартістю сотні мільйонів доларів

Софія Рожик

СБУ уразила два російські судна військового забезпечення, пором та засоби ППО в Керчі 26 червня. Атака була здійснена у межах 40-денної операції впливу на Росію.

По цілях успішно відпрацювали воїни "Альфи", передає СБУ.

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Які наслідки атаки на Крим?

Атаковані судна перебували на території суднобудівного заводу "Затока" в тимчасово окупованій Керчі. Також були уражені засоби протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки.

Вибухи у Криму: дивіться відео

 

Удар припав по кабельних кораблях проєкту 15310 "Волга" та "Вятка", а також по вантажно-пасажирському порому "Петропавловськ", готовність якого становила 96%. 

Унаслідок ударів на суднах виникла масштабна пожежа.

Атака на суднобудівний завод "Затока" / Фото з мережі

Вибухи у Криму: дивіться відео

 

"Волга" та "Вятка" будувалися для міноборони Росії. Їхнє призначення – розгортання системи гідроакустичного спостереження "Гармонія" для підводної військової розвідки. 

Також вони можуть встановлювати неконтактні міни для ураження кораблів, підводних трубопроводів, кабелів та інших об'єктів критичної інфраструктури. 

Вартість кожного з цих суден становить сотні мільйонів доларів.

Вибухи у Криму: дивіться відео

 

Окрім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки.

Системна робота СБУ з ураження російської військової інфраструктури в тимчасово окупованому Криму позбавляє ворога можливості використовувати півострів як логістичний і військовий хаб. Знищення засобів ППО відкриває шлях для нових високоточних ударів, а виведення з ладу кораблів і портової інфраструктури підриває спроможності окупантів забезпечувати своє угруповання,
– зауважили у СБУ.

Вибухи у Криму: дивіться відео

Нагадаємо, що днями Зеленський повідомив, що операція України, зокрема у Криму, чітко прорахована. Будуть створені такі умови, що Росія буде змушена обрати мир.

А 25 червня президент анонсував 40-денну операцію, щоб змусити Росію закінчити війну.

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