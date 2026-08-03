Уражені нові РЛС: Світан розкрив, як СБУ вдалося дістати цінні системи у Краснодарському краї

У ніч на 1 серпня бійці Служби безпеки України завдали удари по важливих військових цілях росіян у Краснодарському краї. Українські безпілотники уразили три радіолокаційні станції ворога "Подльот-К1" та одну РЛС "Каста-2Е2". Вони мали виявляти повітряні цілі.

️Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу про те, які саме завдання виконували ворожі об'єкти, по яких було завдано удару. Він також пояснив, як вони були виявлені.

Які ворожі системи потрапили під удар СБУ?

Світан наголосив, що "Подльоти" – це серйозні нові станції з АФАР-апаратурою (активними фазованими антенними решітками – 24 Канал), які мають гарні локатори.

Ці радіолокаційні станції добре бачать низьковисотні повільні цілі на малих висотах. Саме вони дозволяють російським радіотехнічним військам передавати інформацію на командні пункти й наводити засоби ураження – ракети з землі, літаки-перехоплювачі, гелікоптери, легкомоторну авіацію,

– зауважив військовий експерт.

Дальність у "Подльотів" – понад 100 кілометрів, і стабільно вона, за його словами, може сягати 200.

Щодо РЛС "Каста-2Е2" – вони мають трохи іншу конструкцію. Це стандартний локатор, але теж, на думку полковника запасу, дуже серйозна машина, із круговим обертанням і висотоміром, з тривимірною передачею інформації. Вони виробляються у великій кількості, тому для підготовки маршрутів дуже важливо виносити саме такі локатори.

"Ймовірно, партнери передали нам дані про їхнє розташування. Будь-який локатор, коли виходить в ефір, світиться як новорічна ялинка. Його одразу бачить радіорозвідка союзників, переважно їхні супутники. Вони можуть показати майже до десятка метрів, звідки йде сигнал. Точку виходу також добре бачать наші партнери, і в такому режимі ці дані передають Україні", – пояснив Роман Світан.

Військовий експерт розповів про ураження ворожих РЛС: дивіться відео

Далі, як відзначив військовий експерт, відбувається постановка завдання та виконання цієї роботи. Залежно від спроможностей, віддаленості, можливостей управління використовуються різні механізми виведення на ціль. А саме починаючи від протирадіолокаційного наведення на джерело сигналу і закінчуючи прямим радіоуправлінням в оперативному керування. І в цьому режимі СБУ роботу виконала.

Нагадаємо, що вночі 2 серпня СБУ також завдала ударів далекобійними дронами по російських об'єктах паливної та енергетичної інфраструктури. Під атакою перебували три нафтопереробних заводи в Уфі у Республіці Башкортостан. Вони розташовані на відстані 1600 кілометрів від кордону України. А саме – по "Башнафта-УНПЗ"; "Башнафта-Новойл"; "Башнафта-Уфанафтохім". В СБУ зазначили, що Уфа є одним із ключових центрів нафтопереробної галузі Росії. А потужність уражених нафтопереробних підприємств складає понад 23 мільйони тонн нафти на рік.