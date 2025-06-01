СБУ вдарила по аеродрому з стратегічними бомбардувальниками, уражено 40 літаків, – джерела

У Росії 1 червня лунали вибухи. СБУ атакувала дронами місце розміщення російської стратегічної авіації.

Про це 24 Каналу повідомили джерела у СБУ.

Як повідомили джерела, зараз Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. Зокрема, українські дрони атакували літаки стратегічної авіації.

Наразі відомо про враження більше 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3,

– вказують у СБУ.

Джерела також поділилися унікальним відео, на якому видно як палає аеродром "Белая" і чути голос голови СБУ Василя Малюка.

Наслідки атаки на аеродром "Белая" і коментарі Малюка: дивіться відео

Ця унікальна спецоперація отримала назву "Павутина". Попередньо, збитків ворожій авіації завдано більш як на 2 мільярди доларів.