СБУ уразила важливі кораблі Росії у Криму: полковник запасу розібрав ефектну атаку

Україна вдарила по великих десантних кораблях "Ямал" і "Азов", які Росія використовувала як пором для перевезення військових вантажів через Крим. Перекриття цих логістичних ланцюгів є пріоритетним, бо саме через Крим іде основне постачання російських угруповань.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що знищення ВДК може суттєво ускладнити Росії забезпечення фронту.

Як знищення кораблів впливає на логістику російських військ?

Після того як Україна вивела з ладу 3 залізничні пороми, Росія переключилася на великі десантні кораблі і використовує їх як звичайні вантажні пороми для перевезення техніки та військових вантажів. Кожен ВДК здатен взяти на борт до півтисячі тонн вантажу – тож удари по них прямо б’ють по російській логістиці.

Полювання саме на ці кораблі – не випадкове: через них іде постачання на Херсонський та Запорізький напрями. Тому робота по тилах і знищення логістичних ланцюгів є дуже важливими,

– сказав Світан.

Якщо вдасться знищити всі великі десантні кораблі, то Росія залишиться лише з одним залізничним мостом через Керченську протоку, а він вже серйозно пошкоджений після попередніх ударів СБУ. Перекидання через нього скоротилося втричі, але повністю не зупинилося.

"Через Крим іде основне постачання російського угруповання на лівому березі Херсонщини, і вони найближчим часом можуть спробувати форсувати Дніпро і захопити тактичний плацдарм на правому березі. Стратегічної загрози це не створить, але змусить Україну перекидати амуніцію через 700 – 800 метрів річки під вогнем. Саме тому перекриття кримських логістичних ланцюгів – завдання першої ваги", – пояснив Світан.

