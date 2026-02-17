СБУ вдруге успішно поцілила у російський нафтовий термінал "Таманьнафтогаз"

Безпілотники СБУ вдруге завдали удару по інфраструктурі нафтового терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї Росії. Цей порт – один із найбільших у Чорноморському регіоні.

Це уже другий приліт туди за останній місяць. Про це повідомили джерела 24 Каналу в СБУ.

Що відомо про атаку на "Таманьнафтогаз"?

Термінал забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку. Його резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу перевищує 1 мільйон кубічних метрів.

Уночі місцеві жителі писали в соцмережах про серію вибухів. Унаслідок атаки безпілотників зафіксовано пожежу на нафтоперевалочному комплексі.

Атака на "Таманьнафтогаз": дивіться відео

Попередня атака на термінал відбулася 22 січня.

Тоді безпілотники СБУ пошкодили:

технологічні трубопроводи на причалах,

низку резервуарів із вакуумним газойлем,

резервуари з мазутом.

Орієнтовні збитки склали близько 50 мільйонів доларів.

СБУ системно працює по об'єктах, які приносять російському бюджету значні прибутки, котрі направляються на війну. Йдеться про енергетичну та експортну інфраструктуру, без яких ворогу складніше фінансувати бойові дії та підтримувати свою логістику,

– повідомило поінформоване джерело у СБУ.

