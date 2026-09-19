Удруге за день СБУ збила реактивний "Шахед" новим перехоплювачем

СБУ вдруге за добу успішно застосувала новий український дрон-перехоплювач проти реактивного дрона росіян. Цього разу був знищений безпілотник "Герань-5".

Як повідомив президент Зеленський, це вже друге успішне бойове застосування новітньої вітчизняної розробки протягом одного дня. Що відомо про збиття реактивних "Шахедів"? Український дрон-перехоплювач демонструє високу ефективність у боротьбі з новітніми загрозами, зокрема з реактивними безпілотниками ворога. Військові контррозвідники продовжують нищити повітряні цілі противника, захищаючи українське небо.