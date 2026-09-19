19 вересня, 19:54
Оновлено - 19:57, 19 вересня
Удруге за день СБУ збила реактивний "Шахед" новим перехоплювачем
СБУ вдруге за добу успішно застосувала новий український дрон-перехоплювач проти реактивного дрона росіян. Цього разу був знищений безпілотник "Герань-5".
Як повідомив президент Зеленський, це вже друге успішне бойове застосування новітньої вітчизняної розробки протягом одного дня.
Що відомо про збиття реактивних "Шахедів"?
Український дрон-перехоплювач демонструє високу ефективність у боротьбі з новітніми загрозами, зокрема з реактивними безпілотниками ворога.
Військові контррозвідники продовжують нищити повітряні цілі противника, захищаючи українське небо.