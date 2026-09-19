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24 Канал Головні новини Удруге СБУ збила реактивний "Шахед" новим перехоплювачем
19 вересня, 19:54
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Оновлено - 19:57, 19 вересня

Удруге за день СБУ збила реактивний "Шахед" новим перехоплювачем

Анастасія Колеснікова

СБУ вдруге за добу успішно застосувала новий український дрон-перехоплювач проти реактивного дрона росіян. Цього разу був знищений безпілотник "Герань-5".

Як повідомив президент Зеленський, це вже друге успішне бойове застосування новітньої вітчизняної розробки протягом одного дня.

Що відомо про збиття реактивних "Шахедів"?

Український дрон-перехоплювач демонструє високу ефективність у боротьбі з новітніми загрозами, зокрема з реактивними безпілотниками ворога.

Військові контррозвідники продовжують нищити повітряні цілі противника, захищаючи українське небо.

 

 

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