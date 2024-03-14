СБУ веде системну діяльність по підриву ключових галузей Росії, які приносять ворогу гроші для ведення війни. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань Безпеки і оборони Роман Костенко, оцінюючи масові удари дронами по НПЗ ворога.

Костенко підкреслив, що останні удари – це частина загального задуму Служби Безпеки зі знищення інфраструктури ворога. "Під прицілом СБУ будуть і інші об'єкти росіян. Це успішний напрямок і приклад асиметричної війни. Таку ж асиметричну війну СБУ веде на морі за допомогою морських дронів", – вважає нардеп.

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СБУ знищує критичну інфраструктуру ворога

За його словами, удари дронів Служби вже принесли значний результат. "Удари по великих нафтопереробних заводах впливають на економіку Росії, на її експорт. Ми бачимо, що підвищуються ціни на пальне і в середині Росії. СБУ вже давно і систематично наносить удари по НПЗ і є дані, що експорт нафти впав на 30%. Крім того, на переробних підприємствах росіян іноземне обладнання, а його відновлення займе значну кількість часу через санкції", – акцентує Костенко.

Перед запуском дронів йде серйозний етап розвідки й збору інформації. Виявляються найбільш вразливі частини об'єкта. Плануються маршрути обходу ППО. Це дуже складна операція і кропітка робота професіоналів СБУ,

– резюмував народний обранець.

Нагадаємо, що в ніч з 12 на 13 березня дрони СБУ атакували одразу три нафтопереробних заводи у Росії. Атаковані НПЗ входять у список п'яти найбільших у Росії. Всього за останній час Служба успішно атакувала 8 НПЗ ворога.