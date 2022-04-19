СБУ викрила 2 колаборантів-залізничників і нейтралізувала "сплячу групу" агентів ФСБ

Впродовж останніх днів СБУ здійснила кілька успішних спецоперацій. Вона викрила двох колаборантів-залізничників, нейтралізувала "сплячу групу" агентів ФСБ на Дніпропетровщині та затримала чиновницю з Криму.

Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів, що під час однієї зі спецоперацій затримали одного з керівників структурного підрозділу Донецької залізниці. Його завербували російські окупанти. Затриманий повинен був збирати інформацію щодо переміщення техніки ЗСУ та дислокацію блок-постів.

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Залізничник допомагав ворогу під час окупації Київщини

Ще одного зрадника-залізничника схопили у Києві. Він був посадовцем центрального офісу Укрзалізниці. З першого дня вторгнення Росії закликав співробітників підтримати агресора та здійснював розсилку із ворожою агітацією. Також відомо, що чоловік допомагав ворогу під час окупації Бучі, Ворзеля та Ірпеня зорієнтуватись на місцевості.

Одне із завдань – проникнути до лав тероборони

Спецпризначенці СБУ у Дніпрі затримали "сплячих агентів" - диверсійну групу ФСБ. Вони під кураторством ворожих спецслужб вели диверсійну та розвідувальну діяльність. За даними затриманих, їх групу сформували ще в 2015 році і з того часу вони виконували різноманітні завдання, які активізувались із початком війни. З останніх завдань – проникнення до лав тероборони задля отримання необхідної інформації.

На Львівщині було затримано чиновницю одного з "міністерств" після анексії півострова Крим. Жінка обійняла керівну посаду в одному з незаконно створених міністерств Криму після анексії у 2014 році та працювала там до 2021 року. Своїми діями затримана сприяла утвердженню окупаційної влади Росії, а також надавала допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

У Луганській області СБУ затримала агента Росії, якого відправили в Україну ще за тиждень до початку війни. Ним виявився чоловік, який щойно вийшов з СІЗО РФ.

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