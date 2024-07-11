На Буковині затримали "кур'єра" ФСБ, що шпигував за критичною інфраструктурою

СБУ спільно з Нацполіцією запобігли серії ракетних ударів по критичній інфраструктурі Чернівецької області. Правоохоронці затримали агента ФСБ, що готував координати для атаки на ключові транспортні шляхи.

Зазначається, що здійснював розвідку під прикриттям кур’єрської доставки. Він фотографував об'єкти та надсилав своєму російському куратору.

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СБУ затримала агента ФСБ на Буковині

У СБУ зазначили, що основними цілями агента були вузлові станції та залізничні маршрути, які ЗСУ використовували для транспортування зброї та боєприпасів. Окрім цього, ворог хотів дізнатися геолокацію установ, де лікуються та проходять реабілітацію військові.

Діючи "під прикриттям" кур’єра популярного сервісу доставки, агент на власному скутері об’їжджав місцевість, де фіксував потрібні йому об’єкти. Отримані відомості він мав направити своєму російському куратору через особистий чат у месенджері,

– вказали у СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому, коли той готував агентурний звіт. Виявилося, що агентом є місцевий житель, що є прихильником Росії. У поле зору ворожих спецслужб він потрапив через знайомого з Росії, який також співпрацює з ФСБ.

Правоохоронці затримали поплічника російських спецслужб / фото СБУ

Окрім цього виявилося, що чоловік неодноразово поширював прокремлівські погляди в російських відеочатах. Він підтримував вторгнення та російські злочини.

Переписка зрадника з куратором ФСБ / фото СБУ

Слідчі повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує довічне.

До слова, нещодавно СБУ та Нацполіція викрили 28-річну жінку, яка влаштовувала підпали та диверсії на замовлення окупантів. Вона підпалила авто нацгвардійця та готувала підпал ТЦК за допомогою "коктейлю Молотова".