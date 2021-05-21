Збирав для кураторів відомості про українських військових: СБУ викрила агента спецслужб Росії

Контррозвідка СБУ викрила діяльність агента російських спецслужб. У 2021 році зловмисник переїхав на Хмельниччину, де проживають його близькі родичі.

Впродовж 2014 – 2016 років російський агент був активним учасником незаконних збройних формувань на окупованій території Луганщини. Він діяв під кураторством одного зі співробітників спецслужб Росії.

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Що відомо про діяльність зловмисника

Колишній бойовик збирав і передавав замовникам інформацію про військові об'єкти у регіоні. Однак особливу увагу він приділяв військовим частинам, які залучені до Операції Об'єднаних сил.

Правоохоронці затримали російського агента "на гарячому" під час фотографування колони військової техніки одного з підрозділів ЗСУ для передачі інформації спецслужбам Росії.



Правоохоронці затримали російського агента / Фото СБУ

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У межах кримінального провадження тривають оперативні та слідчі дії. Наразі розв'язують питання про обрання колишньому бойовику запобіжного заходу.