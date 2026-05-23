Готували удар по будинку голови ДСНС: СБУ викрила ворожу агентурну мережу

Служба безпеки України викрила агентурну мережу ФСБ, яка збирала та передавала інформацію для коригування російських ударів по Київщині та Одещині. Тепер зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє СБУ.

Чим займалися ворожі агенти?

Правоохоронці затримали в Києві одного із законспірованих агентів ФСБ, якого ворожа спецслужба 12 років тримала у "режимі очікування".

За даними слідства, з лютого цього року він збирав координати потенційних цілей для ракетних ударів по столиці, зокрема по будинку голови ДСНС України.

До "роботи" також був залучений ІТ-фахівець з Миколаєва, якого ФСБ завербувала ще у 2014 році. Згодом його "активували" та доручили переїхати до Києва для збору даних про публічних осіб, проти яких росіяни готували диверсії.

"Під прицілом" ворога були відомі політики та представники командування сектору безпеки та оборони України,

– повідомили в СБУ.

Слідство встановило, що агент відстежував адреси проживання та маршрути пересування потенційних цілей і передавав інформацію кураторам у Росії. Для цього він використовував особисті контакти та прикривався роботою з адміністрування комп'ютерних систем.

Згодом, за даними СБУ, до діяльності був залучений ще один ІТ-спеціаліст з Одеси. Разом вони сформували мережу інформаторів, які передавали дані про розташування українських військових.

Обох підозрюваних затримали у Києві та Одесі: під час обшуків у них вилучили телефони з доказами співпраці з ФСБ.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Тепер їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Важливо! Служба безпеки України запустила короткий номер гарячої лінії – 1516, який відтепер стане одним із основних каналів зв'язку з громадянами. СБУ закликає громадян активно повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, особливо на тлі зростання спроб вербування з боку російських спецслужб. Також доступні альтернативні способи комунікації: електронна пошта callcenter@ssu.gov.ua та спеціальний чат-бот "Спали ФСБшника" у месенджері Telegram.

СБУ викриває зрадників: останні новини

Нещодавно контррозвідка СБУ затримала на Дніпропетровщині агента ФСБ, який допомагав Росії коригувати удари по Нікополю. За даними слідства, зловмисником виявився місцевий раніше судимий за крадіжку чоловік, якого російські спецслужби завербували влітку 2025 року після його проросійських дописів у телеграм-каналах.

Цікаво, що першу оплату від російських спецслужб агент отримав за допомогою дрона, який скинув біля його будинку капсулу з грошима. Після цього він почав збирати та передавали інформації про розташування Сил оборони у прифронтовому місті та на прибережних територіях.

Наразі зловмисник перебуває під вартою – йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.

Двох російських агентів також затримали у Києві та Запоріжжі. Зловмисники збирали дані про ППО та військові колони для коригування повітряних атак Росії.

За даними слідства, обидва затримані були місцевими жителями, яких російські спецслужби завербували на основі їхніх проросійських поглядів.