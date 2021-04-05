СБУ викрила банду, яка підробляла документи та збувала фальшиві євро

СБУ викрила угруповання, учасники якого організували збут фальшивих євро у великих сумах. Крім того, зловмисники підробляли документи державного зразка.

Чим займалися зловмисники

Гроші були підроблені дуже якісно. Їх не міг ідентифікувати навіть пристрій для перевірки грошей.

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За попередніми даними слідства, угрупування займалось збутом готових фальшивих банкнот на території Рівненської та Волинської областей. "Гроші" продавали за 50% від номінальної вартості євро.

Клієнтів учасники угруповання підшукували через особисті зв'язки, а збут здійснювали великими партіями, не менше 10 тисяч євро на руки.

Правоохоронці провели 9 обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів. Поліцейські вилучили:

чисті бланки паспортів громадян України;

дозволи на використання праці іноземців та осіб без громадянства на території України;

печатки і штампи державних установ із ознаками підробки;

майже 7 кілограмів бурштину-сирцю;

велику суму готівки.



СБУ викрила угрупування, яке підробляло євро

Зловмисників затримали

У межах кримінального провадження 2 фігурантам уже повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою та цілодобовий домашній арешт.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють джерела походження підробленої валюти та інших фігурантів.



Банда підробляла паспорти та інші документи



Підроблені гроші поширювали через знайомих